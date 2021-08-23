加權股價指數上周重挫3.77％，上市股票總市值降近50兆元附近，而外資在集中市場賣超金額擴大，單周賣超685.06億元，是今年五月中旬以來賣超最多的一周。

根據台灣證券交易所統計，累計今年以來至8月20日止，外資累計賣超為5,802.96億元，外資總持有股票市值為21兆6,410.03億元新台幣，占全體上市股票市值的43.25％，較8月13日的22兆6,269.96億元新台幣，減少9,859.93億元。

個股買賣超方面，面板雙虎、金控股買賣超不同調，群創(3481)為上周外資買超第一大個股，累計買超張數54,806張，元大金(2885)及國泰金(2882)買超張數分別為42,945張及39,089張，分居買超第二及第三名。

賣超方面，友達(2409)遭外資上周賣超84,150張居冠，賣超第二的是聯電(2303)，張數為81,614張，開發金(2883)賣超79,806張排第三。