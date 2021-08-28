《大嘻哈時代》導師群開心錄影。（粘耿豪攝）

李英宏接棒主持《大嘻哈時代》。（粘耿豪攝）

盧廣仲擔任節目嘉賓。（粘耿豪攝）

台視、MTV饒舌選秀節目《大嘻哈時代》因受疫情影響，重播數周，今天（28日）晚10點播出全新內容，該節目特別於播出前舉辦記者會，除公布復播訊息外，也邀請新任主持人李英宏、導師群大支、剃刀蔣、Leo王及熊仔外，及嘉賓盧廣仲共同參與。

前主持人J.Sheon離開《大嘻哈時代》主持舞台，製作單位表示前陣子因為疫情的關係導致錄影延後，所以原訂已簽約的工作排程撞期，因此忍痛請辭主持工作。節目在暌違了1個半月，終於要在今晚重磅回歸，大支表示原先很擔心失去節目熱度，好在節目在網路上一直維持著發燒討論熱度。

李英宏擔任新主持人很興奮，會將專業展現出來，並且不擔心自己被觀眾拿來與前主持人J.Sheon比較，兩人風格不同，而對這次接下《大嘻哈時代》主持棒最擔心就是脫稿演出。被問可期待入圍金鐘主持獎項，他笑說這次才主持3集，如果入圍有點超過，但希望製作單位能再開一個新節目讓他主持。

Leo王也發現自己好多朋友都在看大嘻哈，熊仔說這次再回攝影棚感覺很像「微第2季」，疫情期間有更多時間可以與網友互動，也有檢討改進與修正。而熊仔經常會在節目中流眼淚，他笑說不能一直靠這一招，因為校長大支會看不起，大支也說其實那是真情流露，每人個性不一樣，想哭就哭。

上周剛獲得金曲的嘉賓盧廣仲過去也曾創作過嘻哈風格的單曲《二十四小時柒天》，他笑說自己是以樂迷的心情來看嘻哈，自己也是節目粉絲之一，從選手的表演中也獲得很多靈感，而他最欣賞的竟是年紀最小的參賽者青蛙，由於青蛙有台南腔，讓盧廣仲感覺很像在聽他高中同學講話。

而盧廣眾再得一金拿下三金滿貫，不少網友搞笑留言說想看他家祖墳，盧廣仲笑說他其實也有去下面留言「阿娘威！」沒想到竟獲得三千多個讚，盧廣仲認為其實是那首歌本身寫得好，自己只是沾光。而最後被問到何時會再拍戲，他幽默回說：「下次拍戲就是回歸拍戲的時候！」