美國升息進度成為全球金融市場最火熱話題，所有商品都緊盯聯準會（Fed）動向，牽動投資布局方向，投信提出五項新策略，迎戰升息環境，並強調目前正是調整資產配置的良好時機，其中多重資產類型基金在大環境轉變的局勢下，將是做好資產配置的利器。

瀚亞投資副投資長林如惠表示，一旦美國開始升息，過去幾年投資人所認知的金融市場將會出現本質上的改變，包括金融商品波動度變大、評價高的商品面臨修正壓力、同漲同跌現象結束、個股表現差異擴大，以及短時間就能獲得高報酬的投資環境將不復見等。

針對上述變動，林如惠提出五項新投資策略，來因應未來升息環境，即應增持波動度較低的商品、將評價較高的資產做適度獲利了結、投資回歸基本面由下而上選股／債轉趨重要、主動管理型投資將比指數型投資更有利、追求合理報酬挑選有持續性且長線看好商品。

面對升息所帶來的不確定性，唯一可以確定的，就是波動度將會比前幾年增加。林如惠分析，金融產品波動度提高，操作策略上，降低風險成為首要目標，可透過增持波動度較低的資產，來達到該效果，例如配置多元且分散的多重資產基金。

因多重收益優化組合基金的靈活穩健策略，今年以來創佳績，未受近期全球股市跟債市震盪走勢影響。核心配置以投資級債為主，搭配優化策略與股票、新興債等多重資產，無懼美國縮表政策及公債利率走升，硬是逆勢上漲。且因應市場走勢，股票布局受惠景氣復甦類股，並保留資金逢低加碼。代表多重資產配置不僅有效降低波動度，抵禦大環境變數，同時能抓住市場輪動機會，長期表現穩健向上。

林如惠指出，金融市場過去十多年來，在寬鬆利率政策下有亮眼表現，但隨著市場上對升息的預期日益增加，全球投資環境將與先前有所不同，許多投資觀念勢必需要改變，在操作策略上也需要調整，才能抓住對的投資趨勢與機會。