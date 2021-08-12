台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)上半年每股盈餘為9.15元，其中第2季營收及獲利同步創下單季歷史新高，累計前7月合併營收為477.92億元，年成長32.47%，受指數編纂公司MSCI(明晟)將公司轉進全球標準型指數激勵，富邦媒今天早盤股價逆勢走高。

MSCI今天公布季度調整結果，富邦媒從全球小型指數刪除，轉進全球標準型指數，調整結果預計31日收盤生效。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，台灣本土新冠肺炎疫情自5月中大爆發，三級警戒推升電商營運，第2季合併營收為222.6億元，年成長40.6%，創單季歷史新高，BITDA(稅息前折舊攤銷前利潤)為13.35億元，年增103%，歸屬於母公司業主稅後盈餘為8.8億元，年增88.2%，亦是單季歷史新高，業已追溯無償配股影響之每股盈餘(EPS)為4.86元，累計110年1月至6月合併營收約406.2億元，較去年同期成長31.3%，稅後盈餘約16.65億元，年增82.6%，業已追溯無償配股影響每股盈餘(EPS)9.15元。

富邦媒表示，隨著5月份防疫升級，再掀「宅經濟」熱潮，除了防疫用品，同時暢旺居家辦公學習、自煮風潮、居家娛樂等買氣，而疫情期間民眾宅在家，線上購物成為生活消費重要管道，在規模經濟效益之下，第二季momo網路購物的年增率創下單季歷史新高達44.6%，疫情期間民眾宅在家，線上購物成為生活消費重要管道，momo長期深耕品牌力與商品力，進一步滿足消費者多元的商品需求，齊步帶動第二季五大品類健康休閒、3C家電、居家生活、美妝保健、流行精品呈雙位數成長。

momo第2季新客年增率成長近20%，整體有購會員數也較去年同期成長近20%，顯見消費行為不僅加速轉往線上化的趨勢，加深網購黏著度。而兒童節、母親節、端午節等「節慶商機」，以及電商購物大節「618年中大促」檔期活動繳出年增5成的亮眼佳績，皆為第2季成長動能加足馬力。

隨著本土疫情趨緩，富邦媒7月合併營業收入為71.7億元，月減13.85%，年增39.6%，再創歷年同月新高，累計1至7月合併營收約477.9億元，較去年同期成長32.5%，亦是歷年同期新高。