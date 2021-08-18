繼中鋼(2002)9月單月盤價重啟漲勢，中鴻(2014)明(19)日將開出9月盤價，預計中鴻也會跟漲，為第四季旺季暖身。中鋼股價今日震盪走高，中鴻、燁輝(2023)、盛餘(2029)等全數翻紅，鋼鐵股隨著台股破底翻，

中鋼看好鋼市即將步入傳統旺季，9月內銷盤價重啟漲勢。中鋼自去年7月至今年6月，內銷月盤產品呈現連漲12個月，今年7、8月則都開平盤。9月月盤產品的基價平均調幅為1.2%，熱軋鋼板每噸漲500元。

中鋼公司表示，鋼市淡季已漸步入尾聲，亞洲鋼價經過短暫良性修正後已逐步回穩，且國內疫情控制優於預期，經濟活動解封可望提振消費及民間投資再度加溫，伴隨台灣外貿穩定成長，將引領下游用鋼產業需求持續釋出。

受中鋼9月盤價全面調漲激勵，市場認為，中鴻也會小漲，拉抬鋼市淡季尾聲的動能，邁向第四季旺季營景。

目前美國鋼價來到高檔，對於燁輝外銷有利。

燁輝今年上半年稅後純益22.7億元，每股稅後純益(EPS)1.2元，創20餘年來最好績效。燁輝是中鋼最大客戶，生產基地為台灣廠以及燁輝中國廠，去年第4季以來，鋼價持續上漲，目前仍在高檔，燁輝內外銷報價不斷拉高，下半年營運可望持續穩健。

美國鋼鐵市況熱絡，熱軋鋼捲價格逼近空前高，市場估計，市況至少會緊到今年10月。

外媒報導，9、10月美國生產的熱軋鋼捲現貨價，升至每短噸1,940美元。10月生產的冷軋鋼捲現貨價來到每短噸2,100美元。17日Platts TSI美國熱軋鋼捲指數衝上每短噸1,900美元，進逼歷史新高。

此外，美國參議院8月10日通過1兆美元由兩黨共同研擬的基礎建設方案，其中涵蓋5,500億美元的運輸與寬頻網路支出計畫，預料增加鋼鐵需求。