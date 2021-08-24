周一美股四大指數收紅，日、韓股市今日走高。台股開盤上漲88.79點，為16830.63點，航海王吹響號角，大型權值股的台積電(2330)多頭跟進，晨盤最高衝上16904.3點，一度收復16900點關卡，不過，面板、鋼鐵族群壓力不小，台股高檔遇到反壓，隨後漲勢收斂至百點以內。

分析師表示，台股開高走高遇到壓力，今日成交量有放大的跡象，航運資金比重45%，超過電子的42%。從電子股來看，權值龍頭股台積電持穩，但其他中小型個股有壓力，預期台股短線仍難脫整理格局。台股企業獲利與台灣經濟基本面仍然亮眼，企業財報普遍優於預期，及電子旺季加持，企業獲利強勁將持續強化台股基本面，中長期展望仍偏正向。

盤面上，台積電早盤最高來到575元，上漲1.59%；新唐(4919)投信已連買十天，漲幅逾6.5%；聯發科(2454)晨盤一度壓在平盤下方，低檔有買盤承接，股價勉強守在平盤之上；航海王今日由散裝當先鋒表現十分剽悍，中航(2612)、新興(2605)晨盤都一度衝上漲停，但隨後打開漲幅收斂；大陸打壓鋼鐵生產引發憂慮，鐵礦砂價格近日暴跌，鋼鐵人臉色發綠，彰源(2030)、新鋼(2032)等紛紛下跌；外資調降面板雙虎目標價，友達(2409)及群創(3481)跌幅逼近7%左右。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，台股短線預料持續震盪整理，建議投資人不妨提前布局長期產業趨勢。「綠色政策」為目前全球政府施政的主旋律，台灣政策也是預定2050年達到碳中和，尤其蘋果要求旗下供應鏈2025年達到100%使用綠電，相關台灣供應廠商如台積電等承諾未來持續推動用電綠化，代表未來有更多企業出現採購綠能的需求，但由於目前市場綠電價格高、資訊不透明，台灣如要承諾目標必須擴大再生能源供給，儲能設備也需跟上，根據ESS InfoLink的預測，台灣的儲能市場將在2023年出現重大突破，並在未來十年快速成長，建議投資人不妨多加留意相關投資機會。