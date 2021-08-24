加密貨幣市場近日從3個月前的崩潰中持續復甦，比特幣週一重新衝破5萬美元大關，雖然今早跌破5萬關卡，但仍守在4.9萬美元左右。以太幣則持續走高站上3.3萬美元之上。今早「挖礦」概念的「顯卡」族群，股價一度受帶動走高，但盤中短線當沖也造成股價漲高震盪。

比特幣在4月創下逾6.4萬美元的歷史新高，由於比特幣挖礦過於耗能，以及中國對加密貨幣的監管打擊下，比特幣自5月起面臨大規模的拋售潮，更一度跌破3萬美元。

今年顯卡個股包括撼訊(6150)、麗臺(2465)、技嘉(2376)等，營收、獲利和股價表現都優於往年。除了加密貨幣價格飆漲，英特爾和AMD等推出新品，也刺激終端買氣。

麗臺今年股價表現可圈可點，董事長盧崑山對公司營運信心滿滿，麗臺切入AI解決方案，營運迎強勁外，近年醫療布局也有所斬獲，第二季單季營收28.57億元，季增74.28%、年增167.69%，毛利率23.49%，營益率8.09%，稅後純益達2億元，季增199.3%、年增 1395.18%，EPS為3.74元，創下單季歷史新高。

顯卡個股中的技嘉，今年在MWC會議上推出四款邊緣運算伺服器，除了提供x86以及Arm架構的多樣選擇，透過設計巧思，這幾台伺服器皆壓縮在40~60公分的「極簡」的短機身中，但仍舊提供了可於近端處理大量行動裝置或IoT感測數據或人工智慧判斷的HPC高效能運算，協助電信商面對5G通訊部署的各種挑戰。