中鋼(2002)今(30)日召開股東常會，通過配發普通股每股現金股利0.3元，中鋼董事長翁朝棟看好今年度公司營運表現，承諾股東明年股利「一定會好很多」。

中鋼今(30)日召開股東常會，通過每股配息0.3元，即將於明(31)日除息。中鋼現金股利發放率平均都在8成之上。去年每股賺0.05元，仍超額配發0.3元。

中鋼去年受到全球疫情影響，營運下滑，股息僅0.3元，有股東關心明年股利發放。翁朝棟指出，為加速景氣復甦，歐、美祭出基礎建設，中國祭出鋼鐵產銷嚴控措施且取消鋼品出口退稅，俄羅斯則加徵鋼品至少15%的臨時出口關稅。政策抑制全球鋼鐵供給，但鋼鐵需求依然高居不下，持續看好明年鋼市審慎樂觀。

翁朝棟說，隨著全球鋼市轉佳，中鋼經過調漲月盤、設備精進，看好今年度營運表現，明年股利「一定會好很多」。目前外資持股中鋼約20%，中鋼也相當受到年輕人青睞。截至4月，約有108萬民股東，未來會努力將績效做好。

此外，有股東關切，海運市場迎來多頭，中鋼子公司中運是否將推動上市。翁朝棟表示，中運為中鋼百分百轉投資子公司，其80%營收來自中鋼集團，基於各項考量，目前尚未規畫中運上市。

中鋼董事長翁朝棟於股東會上表示，迎接第四季旺季來臨，中鋼表現將「月來越旺」；今年努力的挑戰目標是「創下建廠50年來歷史新高的稅前盈餘」。

中鋼上半年營運攀高，下半年可望持續穩健成長，下半年業績可望再優於上半年。法人預期公司今年每股盈餘挑戰3.5元以上佳績。

中鋼公司2021年1~6月營收2132.69億元、年增41.68%，毛利率約19%，營業利益332.47億元；稅前盈餘約352億元，比去年同期轉盈且大幅成長；上半年歸屬於母公司業主淨利247.4億元，EPS達1.6元。