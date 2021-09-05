王心凌生日和朋友去台東玩，在台東伯朗大道拍照打卡。（環球音樂提供）

王心凌生日和朋友去台東玩，在台東伯朗大道拍照打卡。（環球音樂提供）

王心凌高雄巨蛋演唱會將於明年一月舉行。（環球音樂提供）

王心凌「CYNDILOVES2SING愛．心凌巡迴演唱會 旗艦版」台北小巨蛋演唱會叫好叫座，原訂5月29日移師高雄巨蛋舉行，但受疫情影響延至7月10日，今（9／5）王心凌生日，除了和一群朋友赴台東渡假，她也再度宣布演唱會將再延期至明年1月15日，她說，今年生日願望就是「希望能快快見到各地的歌迷朋友們，真的很想念大家」！

王心凌首次攻雄蛋，開唱日期卻因疫情一延再延，她表示，「很期待！為了再見面的那一天，在這之前大家都還是要小心翼翼保護自己喔！」她分享這幾個月來的居家防疫生活，多了時間可以放慢腳步好好休息，追劇、網購、煮菜⋯⋯成了她的日常，偶爾和好友線上視訊聊天小酌，雖然很想念朋友們一起飆汗跳zumba以及有教練指導重訓課的痛快，但在家做線上的課程一樣可以維持好體能狀態，她有感道：「疫情的關係無法和家人、朋友常見面，但大家都平安健康的才是最重要的。」

她也透露這段期間收了一些歌，不過一切剛開始，沒有給自己時間的壓力，將壓力都放在把作品做好。明年初的高雄演唱會，她將帶著這場首首經典神曲的「愛．心凌旗艦版」登上舞台，不管是抒情、甜蜜、動感的，都會在這場演出中精采呈現，唱好唱滿！很久沒好好歡唱的歌迷朋友們，快準備好參加宛如超大型行動KTV的演唱會現場吧！

王心凌「CYNDILOVES2SING愛．心凌巡迴演唱會 旗艦版」，將於2022年1月15日19：30舉行，已購買門票之歌迷可持原票券進場於原座位觀賞；如因改期而無法參與者，亦可辦理退票，主辦單位寬宏表示，也請各位保重身體，做好防疫措施，避免移動外出，為辛勞的第一線醫護人員加油打氣。在此謹向所有支持王心凌的歌迷朋友們致歉，造成不便之處，敬請原諒！願大家健康、平安。詳情請至寬宏售票系統https：／／www.kham.com.tw