國慶籌備委員會公布今年國慶主視覺「金陽雙十」，圖案中用英文顯示「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」。再度凸顯有心人士藉文字遊戲自嗨自爽一番。

「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」的意思就是「2021年台灣國慶日」。這句話與蔡總統日前所說的「鄰國」，有異曲同工之處，都是藉文字遊戲來展現台獨意識。充分顯示蔡總統以及若干人等玩文字遊戲的功夫，已經到了爐火純青的境界。

國慶日是國家最重要的紀念日。既然是國慶日就必須冠以正式國號，「台灣」是我國的正式國號嗎？

國慶籌備委員會捨棄「REPUBLIC OF CHINA」而用「TAIWAN」，顯然就是刻意想為台灣「正名」。問題是，正名之後台灣就獨立了嗎？

國慶日通常就是這個國家誕生之日。獨派人士既然討厭中華民國，為何仍然選在十月十日作為「台灣國」的國慶日呢？蔡總統又敢不敢在出席國慶大會時，站在總統府前高喊「台灣共和國成立啦」？

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