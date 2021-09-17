「3+11」是台灣防疫的大破口，這已是人盡皆知的事實，而因此造成連綿數月的萬人染疫、800餘人死亡，以及2300萬台灣民眾心靈的恐慌、經濟的萎頓，更是台灣防疫以來最慘痛的教訓，這完全是民進黨政府在疫情政策上的失誤所導生的。

可民進黨政府，從頭至尾，都企圖以「話術」轉移焦點，未肯嚴肅面對此一問題，不但以種種藉口卸責，並挾持行政優勢，拖延、擱置在野黨的提問與追究，好容易抝不過輿論的猛烈抨擊，蘇貞昌不得不針對此一問題提出「決策調查報告」了。

可在僅僅12頁報告的內容當中，不但仍死不認錯，不為此一破口向全台灣民眾道歉，追究當初決策者的責任，更未對全民所質疑的會議記錄、決策過程、居間人物，有若何的交代與說明，反而出人意料之外地，以話術移轉，竟以此宣誇其政績，說什麼「守住疫情讓世界讚嘆」的冷血話語。

民進黨政府的「政績」，居然以民眾的血與淚堆壘而成，這是何等的粗暴與傲慢，此正如動物園的管理人怠忽職守，放縱獅虎咬傷人命，理當追究其責任，卻輕輕放過，以其後捕獲獅虎回籠而沾沾自喜，天下還有這等漠視人命的政府嗎？

《白蛇傳》裡的白素貞，先放毒而後治毒，意圖讓無辜、無知的老百姓在不知情下，對其治毒之舉感恩戴德，而不去追究其放毒的狠惡行徑。古代的人愚蒙可欺，難道民進黨政府就真以為當代的老百姓也是如此的愚昧嗎？

一場疫情，可以說是完全呈露了民進黨的真實而猙獰的面目，新鬼煩冤舊鬼哭，可憐的是那些無辜染疫、死亡的民眾，哭聲再如何哀苦、淒厲，他們也是充耳不聞的。

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