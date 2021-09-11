「愛如花如種」特展9月11日線上開展，由世界宗教博物館發展基會執行長釋了意法師線上導覽。（圖由世界宗教博物館提供）

特展完整展現世界宗教博物館創辦人心道法師在宗教交流上的印記。（圖由世界宗教博物館提供）

美國北達科他州契匹威族酋長致贈象徵榮譽與尊崇的「老鷹之眼」鷹羽頭飾，見證世界宗教博物館創辦人心道法師在宗教交流的努力。（圖由世界宗教博物館提供）

世界宗教博物館發展基會執行長釋了意法師（左），和世界宗教博物館館長馬幼娟，邀請各界參與宗博20館慶年特展。（圖由世界宗教博物館提供）

看見宗博，回歸靈性！世界宗教博物館將於11月9日滿20周年，9月11日起，宗博20館慶年第一檔特展：「愛如花如種—從911到119」線上開展，展現宗博館籌備10年、開館20年，30年一路以來，從心和平、愛和平，再到愛地球、關注靈性生態的理念和志業，同時，「911」和「119」這2組神祕數字密碼，更見證了創辦人心道法師在宗教交流上的印記。

位於新北市永和區的世界宗教博物館，2001年創館之初，明確宣誓「尊重、包容、博愛」3大信念，「尊重每一個信仰、包容每一個族群、博愛每一個生命」，走過20年來的每一個腳步。

世界宗教博物館發展基會執行長釋了意法師和世界宗教博物館館長馬幼娟，邀請各界參與今年宗博館20周年系列特展，即日起展出至明年2月20日的「愛如花如種—從911到119」，及預計11月6日開展的「讓愛如大地—看見宗博，回顧20」，2個特展，完整呈現宗博館20年來耕深宗教交流、藝術文化、生命教育上三大領域的努力。

展覽名稱出自心道法師墨寶「愛如花如種」，清楚點出這次特展的意義，他希望「愛如花一般的開放，如種子一樣散播出去，大家共同推動愛與和平。」

「我們都可以為推動世界和平做點事！」釋了意法師表示，宗博館是全球唯一以世界宗教文化藝術及生命教育為主題的博物館，更是致力人類宗教和平交流的平台，本次特展以創辦人心道法師和平行腳的故事做為起點，記錄心道法師追尋人類和平、靈性生態的足跡，及宗博館尊重、包容、博愛跨宗教交流的堅持，期待愛的種子落入人心，成就世界和平的繁花勝景，進而另類解讀「911」、「119」密碼的新譯，傳遞給78億人口中的每個人。

「愛如花如種」特展，展出12件難得一見的和平禮物，包括美國北達科他州契匹威族酋長，致贈象徵榮譽與尊崇的「老鷹之眼」鷹羽頭飾；聖公會台灣教區前主教賴榮信，致贈從非洲內戰子彈改造的「翻轉戰爭的十字架」等。

展場中提出「靈性生態」倡議，號召各界透過3個實際行動：素食愛地球，每日1餐素食，減少動物養殖對環境的衝擊；寧靜愛地球，每日心寧靜1分鐘，緩解對應外界人事的衝突；發願愛地球，用個人的智慧與方式減少對環境的傷害。從自身出發連結理念，在網路上為愛地球、愛和平盡一份心力。