台中榮總心臟血管中心，為讓病友們更了解心律不整診斷及治療的重要性，11日舉行「即刻救援 馬上心動 病友衛教講座」，針對「什麼是心律不整」、「認識心律不整與猝死的關係」、「如何治療心律不整」等議題分享、說明，中榮心臟血管中心醫師李文領說，目前植入式心臟電子儀器，藉由無線傳輸，醫療人員遠端掌握患者身體狀況。

18歲邱姓女患者在今年3月因為突然昏倒及抽搐而被送到地區醫院緊急救治，送醫確診為先天性長QT症候群，併發嚴重心室心律不整，因此接受了體內自動去顫器的植入手術，並納入遠距照護服務。7月份遠距監測儀發現，患者有心律不整復發，睡夢中接受電擊仍不知道，回診後調整藥物，即未再發生心律不整。

另名86歲女患者因反覆的心搏過慢，經檢查為心搏過慢，因年紀大，又不希望在胸前留下手術的疤痕，因此，醫療團隊幫她安裝了最新型的「無導線節律器」透過股靜脈將節律器放置在右心室內，成功地解決她的心搏過緩的問題，體外看不到節律器的手術痕跡，也提昇了生活的舒適及便利性。

台中榮總副院長傅雲慶指出，除傳統電燒灼手術可以治療心律不整外，中榮近年來發展低輻射立體定位電燒灼手術，輻射曝露量較傳統手術大幅降低，可精準完成定位及手術，也提高了病患的滿意度，未來臺中榮總除了以此技術持續服務中南部地區的心律不整的兒童及成人病患，也歡迎全國心律不整病患前來就診。

台中榮總心臟血管中心李文領主任指出，植入式心臟電子儀器可透過無線傳輸，透過醫療人員遠端的監測分析，能有效掌握患者的疾病情況，並可隨時傳送訊息來通知患者，以減少不必要的門診及住院。對於緊急發生的心律不整，病人也能即時將心律數據傳送到醫療院所，透過醫療人員的指示，即時就醫或調整藥物，給予最適合患者的「個人化」治療建議。

台中榮總院長陳適安教授指出，8年前引進「心臟電子儀器遠距照護系統」迄今服務了40位病患，除提早發現潛在的心律問題並提前介入治療，也縮短病人的返診次數及等候時間，甚至降低不必要的住院及檢查，在新冠肺炎疫情嚴重之際，居家遠距監測服務可讓病患無需到院回診，進而減低各類疾病接觸感染的風險，這也是在新冠疫情下，非常重要的防疫策略。