「鍾醫師，我小孩那麼小，但我的乳癌已經轉移，我會不會明天就離開？我好想活下去，陪伴孩子長大…」。中國醫藥大學新竹附設醫院血液腫瘤科主任鍾智淵醫師的病患中，約8成處於癌症晚期、復發階段，有些病患甚至是年輕女性，求生意志很強烈，常常出現上述的擔憂與掙扎。

鍾智淵表示，近年來，血液腫瘤科醫師可以使用的抗癌武器越來越多樣化，可讓癌症像「慢性病」一樣，提升活下去的機率，尤其是晚期、復發型乳癌病患，因不斷有新藥出現，就有更多生存希望。

當醫師為晚期、轉移性乳癌病患擬定治療策略時，主要會考量病患的「荷爾蒙受體」（Hormone Receptors - HR）為陽性或陰性，另一重點則是「第二型人類上皮細胞生長因子受體」（HER2）為陽性或陰性，每種型態都有不同治療藥物可選。

以HR陽性的病患來說，較適合使用女性荷爾蒙抑制劑，後來研發出CDK4／6抑制劑等標靶藥物，若HR陽性、HER2陰性病患出現癌細胞轉移，這類標靶藥物就可幫助強化荷爾蒙治療效果。

隨著時代演進，BRCA1、BRCA2與PIK3CA等基因突變資訊也逐漸成為乳癌治療的重要參考指標。鍾智淵表示，在晚期、轉移性乳癌的病患裡，PIK3CA基因突變很常見，觀察HR陽性族群，約40％帶PIK3CA基因突變，這些病患對傳統治療的效果沒那麼好，而近期發展出的PI3K抑制劑標靶新藥，可針對PIK3CA基因變異進行治療，這些病患便擁有更多、更好的選擇。

鍾智淵表示，選擇治療策略，就是趨吉避凶，副作用越少越好，效果越好，當然越理想，無論是P13K抑制劑或其他標靶藥物，藥物毒性都比傳統化療少，當標靶新藥瞄準PIK3CA相關調控系統作用，較能直接鎖定癌細胞，此時副作用就會大幅減少，病患也可延長半年到一年的壽命，延緩進入化療時程，相較於化療，使用標靶藥物的生活品質也會提升。

在最近的乳癌治療趨勢上，不只藥物推陳出新，基因檢測技術也有很大的進步。鍾智淵表示，像運用腫瘤組織進行「次世代定序」（NGS）基因檢測，便可一次找出包含PIK3CA等20、30個，甚或上百個乳癌相關基因變異，若將單一基因檢測比喻為用釣竿釣魚，那次世代定序基因檢測就會像「撒網捕魚」，檢測效率更為提升。

鍾智淵也建議，乳癌病患在挑選醫療院所時，可就近選擇在地醫院，以免舟車勞頓造成身心疲乏。只要和醫師密切配合，加上有醫療團隊在營養、身心安頓上提供支持，病患的生命就有機會持續發光發熱，內心也就可以更篤定、踏實。