「有朋自遠方來」卓伯源拜會金門縣長楊鎮浯，就金門發展和兩岸未來交換意見。（李金生攝）

卓伯源走訪金城鎮長李誠智、鎮代會主席陳天成，就地方行政交換意見。（李金生攝）

國民黨主席候選人卓伯源今天跨海前進金門，高聲喊出「兩岸要和平，不要對抗」，籲請執政黨早日局部重啟「小三通」，照顧和維護當地居民權益外，也表達全力支持興建「金廈大橋」，帶動金門整體發展的立場。

卓伯源表示，金門是一個很特殊的地方，過去是兩岸的最前線，如今則是兩岸的和平機會，目前金門與對岸已經通水，「水通感情就會通」，金廈小兩岸間會有更密切的交流互動，是一個很可期待的共同生活圈。

卓伯源並希望早日建成金廈大橋，帶動金門的整體發展，針對很多鄉親向他反映盼望早日重啟「小三通」，他也認為在疫情緊張的情況下，可以進行嚴格管制，但不應完全封鎖，強調「小三通斷絕並不合理」，政府可以考慮局部恢復「小三通」，保護在對岸有置產的鄉親權益，更何況現在台灣本島與大陸也有4個點通來通去。

另對黨工和黨產問題，卓伯源也表示黨工也是勞工的一部分，應受相關勞工法令的保護才對，很多黨工反映很多縣市地方黨部的黨產均被黨產會優先取得，導致他們的退休金沒有著落，希望黨產會遵守相關法令，將黨產用於優先補償黨工，讓他們的退休生活獲得應有保障，但正本清源還是國民黨在2024年可以重返執政，一切都可獲得最好解決和保障。

服預官役時曾隨參謀總長陳燊齡到金門，也曾「小三通」赴對岸的卓伯源，在2天1夜的金門行中安排與金門縣長楊鎮浯、縣議長洪允典和金城鎮長李誠智、鎮代會主席陳天成及縣黨部主委石兆（王民日）等人見面，就地方發展和黨務交換意見。