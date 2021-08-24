輝瑞和BioNTech合作開發的新冠疫苗獲得美國食藥管理局（FDA）的完全使用授權，令市場為之一振，以及投資人靜待本周晚些時候召開的傑克森霍爾（Jackson Hole）央行年會，周一華爾街股市收高，那斯達克指數再創新猷。

美股三大指數同步收高，標普500指數在收盤前幾分鐘失守了本將創下的歷史高點。

周一收盤，道瓊工業指數漲215.63點或0.61%，為35,335.71點。標普500指數漲37.86點或0.85%，為4,479.53點。那斯達克指數漲227.99點或1.55%，為14,942.65點。

標普500指數11大類股漲多跌少。需求增長前景好轉，帶動原油價格急升，能源股飆漲3.76%，表現最佳，並創下近兩個月來最大單日漲幅。

埃克森美孚和雪佛龍分別收漲4.1%和2.6%。Diamondback Energy 漲5.9%，Devon Energy漲6%，西方石油漲6.9%。

非必需消費品類股上漲1.35%，在11大類股中漲幅排名第二，其次為科技股和通訊服務股均收漲1.27%。

公用事業股下跌1.32%，表現最疲弱。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，劇本一直都是這樣，股市創下新高、拉回，然後周而復始，這表示基本面還在，雖然有些疑慮，但很難讓股市一直走跌。

輝瑞/BioNTech新冠疫苗獲美國FDA的完全使用授權，可望加快美國疫苗的接種速度。

Cardillo表示，完全授權意味著極可能會出現更多的強制接種要求，更多企業將要求員工必須接種疫苗才能重返辦公室，我不認為這會讓所有懷疑者都接種疫苗，但今天這個消息可能帶動疫苗接種率達到近75%。

輝瑞上漲2.5%，BioNTech在美國上市的股票大漲9.6%。莫德納（Moderna）勁揚7.5%。

輝瑞/BioNTech新冠疫苖取得完整藥證的消息亦為旅遊和休閒股帶來激勵，達美航空和美國航空分別上漲2.8%和3.3%。嘉年華遊輪漲 3.9%，挪威郵輪漲4.2%。

周一發布的數據顯示美國經濟正處於「金髮女孩」（Goldilocks，形容形勢或事物恰到好處）景象，復甦正朝著正確的方向前進，但仍未必促成聯準會改變其鴿派貨幣政策，這也有助於提振投資人的風險偏好。

投資人正在靜待本周晚些時候召開的央行年會，屆時將仔細解析聯準會主席鮑爾發表的言論，以尋找美國央行收緊貨幣政策進程的相關線索。

在美上市的Trillium Therapeutics股價飆漲188.8%，此前輝瑞宣布將以22.6億美元收購該癌症藥物研發公司。

通用汽車下跌1.3%。該公司宣布擴大Chevrolet Bolt電動車召回行動所造成衝擊估將達到10億美元。