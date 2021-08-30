聲寶(1604)今天召開股東會，總裁陳盛沺表示，2022年擬定新的策略，將以冷氣空調為主，推出壓縮機品牌瑞智冷氣，切入平價市場，與聲寶區隔，以雙品牌搶攻冷氣市場，預計今年10月小量試產，希望未來一年占整個聲寶空調出貨量1成。展望今年營收，第4季有五倍券刺激，若大家電營收能進一步成長，今年營收朝1成成長邁進，每股盈餘希望連續兩年達4元水準。

聲寶近年冷氣空調銷售逐年成長，往年6～8月是冷氣空調銷售旺季，但國內疫情爆發，導致冷氣無法到府安裝，業績較往年下滑，但預期冷氣只是往後遞延，預估全年冷氣業績與去年持平或小幅成長。

聲寶在冷氣空調市場打出雙品牌策略，原本聲寶採用瑞智壓縮機組裝生產冷氣，瑞智也切入自有品牌，第二品牌「瑞智」10月上線，以平價、好品質搶市，與聲寶則在產品及通路做區隔，明年進軍東南亞市場，未來一年希望占聲寶空調出貨量1成。

聲寶持續活化資產，包括台南新廠、土城廠、龜山廠區及林口總部。其中，台南新廠完工後，今年陸續將空調、洗衣機產線移入，先以空調、洗衣機、電視機為主，冰箱因製程複雜，投資金額高達上億元，明後年才會建置產線。龜山4萬坪土地已變更土地解編，有15萬坪樓地板面積，將開發商辦及飯店等複合式園區。

林口總部最快最快今年底完工，明年第1季啟用，總部佔地1640坪，總面積約3000坪，總計斥資4億元，未來整合聲寶集團旗下企業，包括東源物流、瑞智、盛寶建設及頑味國際等進駐。土城舊廠部分，今年7月底處分，其中，1671坪土地給國美建設，雙方將合作開發，打造銀髮族橘色園區。