就算七六人後衛班西蒙斯年薪很高，每天被這樣罰款，真的都不痛不癢嗎？根據《ESPN》記者溫霍斯特5日爆料，提前嗆聲不想再替七六人打球，且不打算參加季前訓練營的班西蒙斯，如果每缺席報到1天，就要面對至少22.7萬美元，也就是台幣627萬重罰。

班西蒙斯目前還跟七六人有著4年1.47億美元合約，或許這種缺席1天罰款22.7萬美元、缺席1周罰款130萬美元的做法，對於班西蒙斯來說根本不算什麼，事實上他的經紀團隊，也就是瑞奇保羅的「Klutch Sports」早已放話做好心理準備了。

不過班西蒙斯要到今年11月15日，才能領到2021-22年球季的第一份薪水，代表雙方還有10周時間可以進行談判，面對班西蒙斯這種消極抵抗行為，七六人只能用罰款迫使他低頭，問題是班西蒙斯根本沒打算參加訓練營，也打算接受罰款。

目前七六人總裁莫瑞只願意自由市場上面出現像是巫師後衛畢爾，或是拓荒者後衛利拉德這種頂級球星點頭交易，才會考慮把班西蒙斯丟出去，所以這場缺席罰款的鬧劇恐怕難以避免，反正班西蒙斯早已成為費城全民公敵，他也一點也不在乎了。