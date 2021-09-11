根據《紐約時報》資深記者史坦11日爆料，上季因為加拿大實施嚴格旅行管控，無奈把主場從多倫多搬到佛羅里達州坦帕市的暴龍，目前已經得到加拿大政府允許，新球季將可回到多倫多的豐業銀行體育館打球，這是他們相隔19個月重返主場。

暴龍上次在自家主場打球，是2020年2月28日，當時因為新冠疫情爆發，NBA只能宣告停賽，然後前往奧蘭多隔離泡泡打完2019-20年球季，接著上季加拿大祭出嚴格旅行管控，也讓暴龍無奈宣布搬遷主場到坦帕市，如今終於可以「回家」了。

暴龍最快能在多倫多球迷面前打球的時間，將是10月5日主場迎戰七六人的熱身賽，接著在10月12日主場遭遇火箭，至於新球季開幕戰安排在10月21日，暴龍將於主場碰上巫師，屆時多倫多球迷就有機會可以歡迎NBA重返加拿大。

不過目前還沒確定加拿大政府是否願意開放觀眾進場，畢竟加拿大針對疫情管控程度跟美國不同，起碼暴龍終於獲准可以回家打球，可是隨著當家控衛羅瑞跳槽熱火，暴龍新球季的戰力也被看衰，只能希望明星前鋒席亞卡趕緊找回往日身手了。