希臘總理米佐塔基斯17日特別接見公鹿「字母哥」阿提托康波，更在現場親自授予字母哥的母親維羅妮卡、小弟艾力克斯希臘國籍，讓兩人正式成為希臘公民，昔日從奈及利亞偷渡到希臘的難民家族，如今卻因字母哥在NBA的成就換取公民權。

由於是從奈及利亞偷渡到希臘的難民，阿提托康波從小就沒有戶口，自然備受歧視，小時候還須跟著哥哥上街頭當小販賺錢，直到他在2013年選秀第15順位被公鹿選上，才正式拿到希臘公民身分，得以前往美國打球，更逐漸在NBA發光發熱。

除了兩度獲選年度MVP，阿提托康波今年更帶領公鹿一路闖進總冠軍賽，順利擊敗太陽拿下闊別公鹿隊史50年的總冠軍，他更獲選總冠軍賽MVP，去年12月也跟公鹿完成5年2.28億美元的頂薪續約，如今不僅荷包賺飽飽，社會地位自然也提高不少。

阿提托康波激動表示，「我們一直覺得自己是希臘人，現在有了官方認證，我們當然更加開心，艾力克斯與媽媽現在都是希臘人了。」