《ESPN》在17日公布新球季各個年度獎項與戰況預測，結果在年度MVP獎項當中，籃網球星杜蘭特以45分(含38.9％第一名選票)高居首位，公鹿「字母哥」阿提托康波38分(含33.3％第一名選票)緊追在後，湖人「小皇帝」詹姆斯竟然只排第7，更沒拿到任何第一名選票。

這代表杜蘭特在上季季後賽與東京奧運賽場上的爆發，讓外界認定他已經當前聯盟第一人，比起阿提托康波更有機會搶下新球季年度MVP頭銜，至於排在第3的是獨行俠後衛東契奇，他拿35分(含16.7％第一名選票)，七六人中鋒恩比得第4。

而在其他獎項方面，火箭前鋒傑倫格林被認定最有機會搶下年度新人；年度總教練最可能由熱火總教練史波斯查奪下；年度防守球員有可能由爵士中鋒戈貝爾繼續蟬聯；年度第六人可能是爵士後衛克拉克生衛冕；年度進步獎則可能是金塊前鋒麥克波特。

至於東區戰況，《ESPN》的專家一面倒看好籃網，除了拿下85分，更擁有78.9％第一名選票，遠遠領先排在第2的公鹿與第3的熱火；儘管他們同樣看好湖人以87分(含78.9％第一名選票)搶下西區龍頭，《ESPN》還是看好籃網可以摘下新球季總冠軍(80分，78.9％第一名選票)。