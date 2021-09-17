味全龍隊「龍王」王維中17日繳出返台代表作，他用103球主投7.2局無失分，加上田澤純一成功關門，龍隊以1比0完封中信兄弟，好表現也讓總教練葉君璋直誇讚，認為他表現真的很好。

王維中7局投完球數來到90球，王維中表示，那時投完7局時投手教練有來詢問狀況，8局抓下2名打者後，教練再度走上場換投，他遵照教練團指示退場，最終留下103球、7.2局的成績，都寫下返台後單場新高。

對於王維中今天的表現，葉總賽後也直誇讚，「他今天表現真的很不錯，有把分數壓到最後，把局數投得更長。」談到8局將他換下的時機，葉君璋說：「球數老實講已經來到很極限，很多球感覺出來有點疲勞、偏高，這時候是換田澤的時機。」

王維中也對自己此役的表現感到滿意，但他仍謙虛的將功勞歸功於捕手吉力吉撈・鞏冠的配球引導，「今天其實有好幾次我搖頭，但他還是硬比那一顆，所以我搖頭都沒效，今天的功勞他滿大的，但以結果來說效果是好的。」

王維中前2勝都是從富邦悍將手中拿下，今天的勝投終於來自不同球隊，他表示，自己面對每一場比賽都是抱持著同樣的信念，「就是把局數拉長，一直告訴自己要用最少的球數丟最長局數，今天做到了。其實每次下場我都不會去想說今天會是勝投敗投，只想把自己工作做好，讓野手去發揮，我能做的就是不要失分、丟長局數幫助球隊而已。」