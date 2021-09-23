近期一勝難求的富邦悍將，23日靠著羅力7局僅被敲1支安打、無失分好投帶領，加上林益全單場3安包辦全隊所有得分，以2比0完封味全龍，中止近期6連不勝的窘境。

富邦15日與統一獅隊大戰12局握手言和後，就陷入一勝難求的窘境，不僅作客桃園3連戰遭到橫掃，回到新莊球場同樣無緣勝果。今天碰上同在後段班的龍隊，在投打都正常發揮的情況下，終於取勝。

「今天的先發陣容看起來比較『正常』一點，能止敗還是要謝謝球員的努力。」洪總認為，此役能贏球的關鍵在於羅力與林益全的投打發揮，「雖然他在第3局被強襲球擊中大腿，但還是有守起來。全啊（林益全）算是球隊中比較健康的，我常說，球員身體健康就是對球隊有所貢獻。」

繳出7局無失分好投、奪下本季第6勝的羅力也十分開心能夠幫助球隊止住這波6連不勝的低潮，「感覺非常好，拿下一個勝利，大家各司其職，很開心幫球隊拿下勝利。」

這場比賽羅力與前隊友伍鐸同場先發競技，兩人都繳出7局好投，但最終羅力技高一籌奪勝，他說：「今天比賽很有趣，特別是對上伍鐸，他也投得很好，很開心他調整得這麼好，但是，更開心的是我拿下勝利。」