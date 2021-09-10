已經放話不想再幫七六人打球的班西蒙斯，這下子跟七六人之間僵局更加難解了！根據美國媒體爆料，七六人高層早在上個月就飛往洛杉磯跟班西蒙斯、他的經紀人瑞奇保羅當面開會，更告知沒辦法找到任何合適交易，但班西蒙斯堅持不去訓練營報到。

根據《ESPN》薪資專家馬克斯報導，班西蒙斯每缺席1天就要損失大約22.7萬美元薪資，不過他所簽下的5年1.7億美元合約內容比較特殊，是在每年7月1日拿到25％薪資、每年10月1日拿到25％，從11月15日開始分12期支領剩餘50％。

班西蒙斯目前年薪的25％大約825萬美元，七六人可以選擇扣留他在每年10月1日領走的這筆錢，目前還不確定七六人是否會這麼做，因為一旦七六人這樣做，就代表跟班西蒙斯之間毫無修補關係的機會，七六人卻還想說服班西蒙斯上場。

看來這場班西蒙斯出走鬧劇還要鬧一段時間，起碼等到新球季訓練營起跑，也就是本月底之後，就有比較明確的答案，因為班西蒙斯到現在仍然堅持不想再幫七六人打任何一場球賽，除非七六人願意降低交易門檻，否則這場鬧劇只會繼續鬧下去。