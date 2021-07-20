高端疫苗通過EUA（緊急使用授權），中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，預計高端8月可少量開打，並核准20歲以上接種2劑，引發網友討論。對此，一名網友表示，看來20至49歲打高端是鐵一般的事實了，擔憂可能為此無法順利出國。

原PO昨（19）日於PTT八卦板表示，高端通過EUA後，看來20至49歲族群打高端是鐵一般的事實，但是未來要出國旅遊，若是要沒打國際認可的疫苗，像是AZ、莫德納或輝瑞／BNT等，恐被拒於門外。

原PO說，國內現在疫苗數量極少，令他十分苦惱未來疫苗僅剩高端一個選項，且指揮中心也不可能開放高端混打AZ，若是如此，「到底什麼時候才能出國玩啊？大家也會擔心嗎？」

貼文曝光後，網友也熱烈加入討論，「蟑螂自己打高端啦」、「高端這種來路不明的的東西誰敢打」、「拒打高端疫苗」、「疫苗若買得夠，根本不用擔心這些」；另外，也有不少人認為「打完任何疫苗都不保證能出國玩啊」、「打AZ或莫德納也不是無敵好嗎」、「沒有要護高端的意思，但真的不要亂帶風向」、「現在沒打疫苗也是可以出國啊」、「如果全世界開放了，我不相信還要求打疫苗才能入境」等。

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