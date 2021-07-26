高端疫苗19日獲得緊急授權（EUA），總統蔡英文表示，疫苗是科學問題，不是政治問題，安全有效的疫苗才會讓民眾施打。對此，前綠委林濁水表示奇怪，緊急授權中的「緊急」兩個字是很科學精神的用語，豈不是政治用語？

針對高端疫苗議題，林濁水昨（25日）在臉書發文表示，走完三期實驗是科學，沒有走完卻「緊急授權」，豈不是很清楚地表示並不是「純」科學，而是兼具科學和面對緊急狀態的政治決斷的意思？也因此安全不是一定OK才有安排「豁免權」的必要？把緊急授權說成純科學，根本是設定政治陷阱的話術，林濁水認為，蔡英文何必跑進陷阱中玩遊戲？

高端疫苗爭議討論已久，但面對外界批評、質疑不斷，衛福部19日還是宣布國產疫苗通過EUA，最快8月就可開打。對此，國民黨23日在臉書貼出高端疫苗四大爭議，包括EUA審查黑箱、衛福部突襲撤換EUA審查委員逾半、審查標準是全球最低的「放水標準」等都是相當引人質疑的問題；國民黨並表示這整件事情充滿謎團，衛福部長陳時中都親口承認「高端疫苗沒有進行大規模人體試驗，難證明確效。」那麼又要如何讓民眾可以安心施打呢？

對於高端疫苗審查過程引發爭議，陳時中20日在記者會上表示，高端疫苗核准專案製造期間，每月要提供安全性監測報告，並在一年內檢送國內外執行疫苗保護效益分析，為的是確保疫苗的有效性與安全，若有狀況或出現不對的情形，EUA就可能被取消。

外界對高端未完成二期臨床試驗就取得EUA仍質疑，陳時中直言，就他了解沒有任何一個國家通過三期後才給EUA，現在看到的幾個比較大的廠牌，是完成二期試驗後，進入三期試驗通過期中報告後再給予EUA。