中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，擬接種AZ疫苗者第2劑可混打mRNA疫苗，例如莫德納或BNT，初步以第一類至第三類接種對象為主，2劑須間隔8周以上，其餘接種對象則以間隔10至12周規畫。醫師質疑為何要分不同對象、間隔不同天數。指揮官陳時中今天回應表示，由於一到三類接觸病毒的頻率和風險較高，希望及早打完讓他們有保護力。

感染科權威黃立民說，國際做法都是間隔4周，效果最好，台灣卻分不同對象、間隔不同天數，推測與疫苗數量不足有關，建議一律比照國際間隔4周的做法。

國民黨立委李德維質疑，第二類接種對象有政府官員在內，人民的眼睛都在看，蔡政府一直讓第二類官員優先施打，甚至可以混打，指揮中心的公信力將被民眾質疑。

陳時中今天表示，何時開放混打，時間還沒決定，會盡快根據量來決定，施打的安排來符合社會期待。

對於，為何一到三類就可以開始混打，指示專家建議若要開始做以一到三類來做優先，當然我們還是要看相對量的分配，因為他們接觸病毒的頻率和可能性高，希望可以及早日他們有報護理。

其他類別部分，是要讓社會整體第一劑的保護力先變多，他舉例，若打了一劑有六成，打了兩劑有八成，那麼讓一百人打了第一劑等於有60%*100，若讓100劑分成50人打，則是50*80保護力低，因此現在的目標是讓第一劑打的人多，且不會讓第二季打不到，是把時間延後，根據很多國家施打經驗這樣情況不會減低，有些疫苗拉久了反而效果是好。

陳時中表示，開放混打專家是說這樣的方向可行，但目前是有限度來做，現在是在有限度的範圍，針對第一比較快施打的或是說不能打其他的等等來做先期考量，至於未來的考量還要看整個疫苗相對到貨不同廠牌之間的衡平性，會再來整體看來的時間更穩定的時候才會公布。

混打的品牌，目前就是以AZ加上mRNA的疫苗，沒有特別提到什麼廠牌。都要視貨量，才能有安排規劃。