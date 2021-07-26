去年新冠疫情初起時，政府宣布要積極推動國產疫苗，大家拍拍手，因為如此重要的國家戰略物資，自己沒有總會受制於人。但現在，政府決定以免疫橋接取代國產疫苗的三期臨床試驗，加上鴻海、台積電和慈濟已聯手購得1500萬劑BNT疫苗，政府又和莫德納簽下3600萬劑疫苗新合約後，國產疫苗的市場恐已折損過半。

黑箱護航、違醫學倫理

國產疫苗前途黯淡有兩大原因，一是進度太慢，二是官方無視人命黑箱護航，引起社會反彈。進度太慢涉及台灣業者的技術能力，當高端才開始一期試驗時，歐美幾大疫苗廠早就在做三期試驗了。這導致國產疫苗如果要做三期試驗，就會面臨不容易在世界上找到沒染疫、沒打疫苗的人做試驗；且在已有良好疫苗的狀況下，讓受試者承受染疫的風險，有違醫學倫理。

一般三期試驗至少要做上萬人的樣本，時間以年計，像AZ、BNT、莫德納都是火力全開趕進度，半年多就以三期期中報告取得了緊急使用授權（EUA）。國產疫苗廠沒那麼多經費，時間也落後了，可以說，火車已經過站，沒搭上就是沒搭上。

技不如人，錢不如人，這只有摸摸鼻子認了，不過研發的過程可以累積經驗，為未來彎道超車作準備，也是很有價值的。國產疫苗最可惜之處，在於好好的路不走，要去走歪道。政府不惜以民眾健康為賭注，自創新制讓高端與聯亞便宜行事，讓業者不做第三期臨床試驗，改採未得國際認證的免疫橋接試驗，只要證明中和抗體效價不劣於AZ疫苗，就推定具有相等的保護力，可以打進民眾的體內。

更糟糕的是，政府和業者還謊話連篇，政府說免疫橋接是參照世界衛生組織和美國的指引，綠營側翼還聲稱日本也是做免疫橋接，事實是國際上只有討論，卻不曾認可免疫橋接可取代三期試驗，而日本第一三共製藥公司是拿同樣的mRNA疫苗（BNT、莫德納）來比較，不像台灣是拿重組蛋白疫苗（國產疫苗）和腺病毒載體疫苗（AZ疫苗）比，牛頭不對馬嘴怎麼比？

二期是驗中和抗體效價，三期是驗保護效力，抗體多不一定保護力強。免疫橋接說穿了只是擴大版的二期試驗，仍舊不是三期。然而，高端卻聲稱要和巴拉圭合作進行三期試驗。終於做三期了，很棒對不對？但是看看研究內容，同樣是和AZ疫苗比較抗體，規模只有1千人，這根本就是和國內的免疫橋接試驗是一樣的東西，說成三期試驗是要騙不懂的老百姓嗎？

如何說服國際埋單

衛福部食藥署副署長陳惠芳今年3月就說過，台灣很難執行第三期臨床試驗，食藥署參考了美國的EUA指引，讓廠商自行選擇，如果只做到二期，至少要收3700人。換句話說，當高端、聯亞二期規模做到3千多人時，其實就是選擇不做三期，用EUA的途徑上市。我們沒搭上國際疫苗研發的火車，索性就地直接賣起保護力未經驗證的疫苗給民眾。民眾沒付錢？不不不，政府花納稅人的錢來採購，怎麼不算民眾付錢？

政府護航高端的過程充滿了黑箱，以及看不見的官商勾結。中研院院士陳培哲反對免疫橋接及蔡英文總統的表態干預，就遭受各種抹黑。結果情況果然照著劇本走，衛福部的專家審查會議順利對高端疫苗通過EUA，但委員名單、會議紀錄都不肯攤在陽光下。儘管外界質疑聲浪高漲，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議還是將高端疫苗納入接種選項中。

好，大家想想，一邊是國際認證且在全球普遍施打的疫苗，一邊是不做三期臨床保護力試驗、連二期都要10月底才完成的疫苗，你選哪一個？這和愛不愛台灣無關，和你愛不愛自己的生命健康有關。區區幾家疫苗業者不能代表台灣，政府的疫苗政策才能代表台灣，因為那反映了施政與決策品質。

一步一腳印做好研發，才能紮實地累積經驗、提升實力，南韓雖取得國際疫苗大廠的代工合作，但仍繼續研發國產新冠疫苗。台灣扭曲正當程序推出半生不熟的疫苗，也許死忠深綠還是願意支持，卻無法說服國際埋單。而其他國家看到台灣研發生產疫苗這麼不嚴謹，政府如此黑箱操作，對台灣疫苗與生技產業又會有多少信心？國產疫苗，真是可惜了！