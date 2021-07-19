新冠疫苗擴大施打，不少人分享接種後的副作用。一名女網友透露，除了基本的畏寒、發燒及肌肉痠痛外，竟然還出現漲奶的狀況，甚至是嘴巴一連破15個洞，讓她哀號「是否有人有同樣的症狀呢？」

原PO今（19）日於論壇《Dcard》發文指出，上周六（17日）接種AZ疫苗後，除了基本的畏寒、發燒、頭痛及肌肉痠痛等副作用外，打完3個小時後竟然開始出現類似經期前漲奶狀況，且每次上完廁所衛生紙上都有擦到些微血絲，但明明離下次經期還有半個月的時間。

原PO說，血絲雖然當天就已消退，但她的嘴巴卻開始陸續出現破洞，但最令她崩潰的是，隔日起床後發現口腔內、舌頭及舌下共破了15個洞，就連嘴唇也有3個不明傷口，她將其拍下分享，「現在嘴巴整個超級痛，是否有人有同樣症狀呢？」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「這要去看醫生吧」、「天啊！妳嘴破的狀況真的好慘」、「妳本身有什麼特殊疾病或是服用藥物嗎？」、「這副作用真的超不罕見的」、「建議去看醫生比較好」、「發燒、頭痛已經很崩潰了，還嘴破、漲奶，建議去看醫生」等。

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