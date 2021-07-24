一名家住嘉義市的妙齡女，從今年2月1日起，連續10次前往市區某家超商內，竊取陳列貨架上的義美小泡芙零嘴，藏在衣服內後未結帳落跑，超商店帳盤點時發現數量不對，調閱監視器才發現妙齡女偷竊行徑，經報警後查出前後竟犯案10次，每次僅偷一包，嘉義地方法院判決出爐，計犯竊盜罪共10罪，各處拘役10日，應執行70日，得易科罰金。

根據判決書記載，該名妙齡女於民國110年2月1日、2月10日、2月11日、2月15日、2月17日、2月20日、2月22日、2月27日、3月2日、3月4日，連續10次在市區某家超商內，徒手竊取置於貨架上之「義美小泡芙」1包。女方均將該物藏匿於其外套中而步出店外，供稱稱都以食用。經店長發現失竊，報警並調閱監視錄影畫面後始查獲。

嘉義地方法院審酌，該名女子不思以正途獲取財物，竟為10次竊盜犯行，欠缺尊重他人所有權之觀念，但衡酌均坦承犯行，態度良好，所竊取之「義美小泡芙」10包，價格各為新臺幣23元，但尚未與店家達成和解、賠償告訴人之損失，計犯竊盜罪共10罪，各處拘役10日，應執行70日，得易科罰金。