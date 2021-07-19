國內不少人因擔憂打AZ恐引發血栓，而選擇莫德納。但近日一名男子親揭接種莫德納第二劑的的實際情況，不僅全身忽冷忽熱，腰痛得只能像蝦子般蜷在床上，一連吃了4顆止痛藥仍未好轉，只好去醫院掛急診，直呼「疫苗副作用也太扯」。

原PO昨（18）日於PTT八卦板發文指出，下午接種莫德納第二劑後，手臂就一直處於灼熱、疼痛的狀態，服用1顆止痛藥睡著後，沒想到醒來世界完全變了，不僅忽冷忽熱，全身上下痛到不行，尤其是注射部位跟後腰，令他痛得只能像隻蝦子般蜷在床上。

原PO忍著痛楚，再吞3顆止痛藥，但副作用並沒有緩解，令他痛苦不已哀號「真的好痛，AZ有這樣嗎？」最終他忍不住至醫院掛急診，並表示自己真的沒有在黑莫德納，「真的很痛苦，我的腰真的痛到好想哭」。

貼文曝光後，引發網友關注、討論，「好多人打完都腰痛，為什麼？」、「好像還一堆人以為打mRNA就沒事」、「到現在還是有很多人以為打莫德納比較好的迷思」、「體質問題！我朋友打莫德納說完全沒感覺」、「副作用換保護力囉，撐過去就是賺」。

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