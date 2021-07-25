藝人夏語心演出過許多電視劇《男神時代》、《完美正義》、《生命桃花源》，甜美、可愛的外型，受到許多觀眾朋友的喜愛。最近夏語心已施打完公費疫苗，向粉絲朋友們分享最近的身體狀態。

夏語心昨（24日）在臉書上分享，施打完疫苗過後的心得：「打完第二劑過了36小時，幾乎沒有副作用的感覺，睡得很爽一切正常，下週就殺紅眼卯起來工作。」她幽默詢問粉絲朋友：「好想吃宵夜算是副作用嗎？」這段期間因做了快篩試劑，讓她覺得相當辛苦，期待開工後，新的生活模式與節奏來臨。

夏語心曬出一張照片，目前已經成功施打完兩劑疫苗，開心地向大家分享：「英文證明書已申請，不知道何時才能出國，管他的都申請起來！」夏語心期待未來能夠出國，申請英文證明書花了420元台幣，而照片當中，也讓眼尖的網友發現夏語心差1天出生就成為元旦寶寶，引起許多網友們的話題與討論。

許多網友回應她：「妳這麼快就完成第二劑疫苗注射！太棒了」、「打完真的會很餓一直想吃東西耶」、「每次戳鼻子，都讓人忍不住打噴嚏好久好久」、「打完會整夜很有精神，不想入眠」夏語心也親自回應網友們：「原來不是只有我打完過後，會感到肚子餓！」

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