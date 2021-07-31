新竹縣和苗栗縣31日都「嘉玲」！新竹縣第4輪接種，首日預約5109人，近5千人報到完成接種，報到率99.70％，7月3日前已施打第1劑的1至3類對象和孕婦預約接種第2劑莫德納疫苗，1100個名額已額滿，縣府請完成預約的民眾按時地前往接種。

新竹縣長楊文科表示，目前未能預約到或間隔時間尚不符合的鄉親請耐心等候，第2劑莫德納疫苗將會分梯次給接種第1劑的民眾，每次預約開放都會提前公告。

新竹縣65歲以上、在6月17日前接種第1劑的長者，預計8月26日起可打第2劑，縣府發現長者意願登記比率仍不高，楊文科提醒長輩家人協助上網登記，也可以直接打新竹縣專線電話（03）6571919，由專人協助完成登記。

此外，縣府「鄉親疫苗預約服務中心」與13鄉鎮市戶政事務所，除上班時間提供協助外，臨時在假日加開服務，週六、日8時至下午5時也提供系統操作服務。

苗栗縣7月30日收到中央配撥2700劑莫德納疫苗，開放7月6日前已接種第1劑的第1到3類對象及孕婦施打，縣府已排定6家醫院在8月3日下午開設接種站，可提供2700個名額，請符合資格對象直接向這6家醫院網站掛號系統或電話預約，額滿為止。若是孕媽媽請選擇為恭紀念醫院、大千綜合醫院及苑裡李綜合醫院接受接種服務。

苗栗縣長徐耀昌提醒鄉親，衛福部食藥署已核准四款進口、一款國產居家快篩試劑，在藥局、藥妝店、醫材行等處有販售，鄉親可依使用說明進行採檢，採檢完的家用快篩試劑及試劑棒用塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。

如果篩檢為陽性，請將試劑用塑膠袋包好攜帶，打衛生局專線電話037-722620安排防疫計程車，或自備交通前往醫療院所接受近一步採檢，以維持苗栗健康無疫家園。