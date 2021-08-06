台中市長盧秀燕6日冒雨視察北屯區東光國小快打站，被問到「會不會擔心中央配送疫苗越來越少？」她說，擔心國家疫苗儲存量少，很可能在8月到9月份是國家疫苗真空期，台中市唯一煩惱的「就是沒有疫苗」。

盧秀燕認為，現在國家將面臨疫苗不足問題，這波唐鳳系統第四輪快打站打完後，下階段若到第五輪，全市醫療院所就可以吸收掉，甚至不用開快打站，待五輪打完後，8月到9月份，國家可能面臨疫苗真空期。

盧秀燕指出，台中市每天可以服務的疫苗接種量很高，醫療院所1周可打到8萬劑疫苗，台中疫苗接種站也差不多，總計全市1周可打到十幾萬劑，所以疫苗愈多，台中進行的疫苗預約、注射服務都沒有問題。

台中市長盧秀燕表示，台中市第1劑接種92萬劑，18歲以上應接種率達40％，總人口覆蓋率為33％，台中市醫療院所及快打站的效率高、施打量能好，現在唯一煩惱的就是沒有疫苗。