台中市汽機車數量越來越多，110年6月汽車登記數量已來到112萬7084輛，為全台之首。市議員黃守達今天質詢說，台中汽、機車數量年增加數都為全台最高，台中人因時間距離與機動性等因素，通勤移動皆高度仰賴私人運具，交通局應有對策因應，提升市民使用大眾交通運輸意願。交通局長葉昭甫說，大眾運輸目標20％，每個階段都會滾動式檢討。

黃守達表示，台中捷運在2020年4月25日正式通車。台中市公車核定路線237條，iBike設置有999個站點（YouBike1.0系統319站、YouBike2.0系統679站）台中市所提供的大眾交通運輸服務與共享運具越來越多，亦越來越完整，私人機動運具登記數量卻依然有增無減。

黃守達指出，110年6月汽車登記數量已來到1127084輛，為全台之首；機車登記數量已來到1766723輛，僅次於新北、高雄。若以一年內的增加數量來看，台中市在1年內汽車登記數量共增加16962輛，機車30040輛，兩種私人機動運具皆是全台數量增加最多。

黃守達強調，台中市民眾使用大眾運輸通勤的比例極低。私人機動運具數量的增長衍生了很多問題，移動汙染源造成的空氣汙染、停車位不足、事故率也相應提高。根據交通部109年民眾日常使用運具狀況調查摘要分析指出，台中市的公共運輸市占率僅8.6％，而私人機動運具市占率則高達81%。

黃守達認為，新北為人口第一大城，面積也與台中相當。台中大眾運輸的提升目標應可向其看齊，新北公共運輸市占率為33.6％，私人機動運具市占率則為53.8％。台中在降低私人運具的市占率以及提升公共運輸使用率顯然還有很大一段路要走，交通局應有更完善通盤的交通政策。

葉昭甫說，所有運具都是民眾選擇，為確保運輸工具精準度高，市府極力增加大眾運輸的可靠度及精準度，交通局在相關計畫上20％為大眾運輸的目標，每個階段會採滾動式檢討。