台中市COVID-19疫苗第一劑接種意願踴躍，截至今（12）日上午8時止，第一劑施打人數已達100萬164人，正式突破百萬人，18歲以上市民涵蓋率已達42.63%、全人口涵蓋率已達到35.46%，將持續配合中央撥配疫苗加速人口覆蓋率，台中市長盧秀燕今日特別前往衛生局及豐原衛生所關心疫苗接種情形，感謝衛生局團隊日以繼夜為民服務，是台中的防疫英雄。

台中疫苗接種破百萬人，盧秀燕視察衛生所向醫護致謝。 台中市政府提供

台中今日持續開放「唐鳳政委系統」第五輪預約民眾施打疫苗，盧秀燕在台中市衛生局長曾梓展陪同下前往關心，盧市長指出，疫情發生以來，衛生局除推動日常醫療衛生業務，同時需承擔繁重工作，包含疫苗調度、分送及安排接種，才能達到接種疫苗破百萬以上的人數，每位同仁皆全力以赴，因此特別代表市民向衛生局同仁致謝。盧秀燕也表示，市府會繼續爭取更多疫苗，協助更多市民完成施打，她也感謝市民配合，接種疫苗時井然有序，展現台中市民超高水準。

針對媒體關心第六輪高端疫苗預約情形，盧秀燕指出，目前第五輪莫德納疫苗，已大約有5.6萬人預約到，主要安排至醫療院所施打；另部分已施打第二劑AZ疫苗的民眾，將分流安排至衛生所施打，由於第六輪疫苗目前預約選項僅有高端，民眾可根據自己的意願做選擇。

「疫苗在這場防疫戰扮演關鍵角色！」衛生局表示，台中配合中央政策，自3月22日起推動COVID-19疫苗接種服務，除透過醫療院所全力總動員外，也透過民政體系及教育局，快速設置67處快打站，疫苗一來就施打，呼應民眾需求，在快速動員下，台中市第一劑接種人數今日已突破100萬人，這是很重要的里程碑。

衛生局說明，台中將近282萬人口，扣除18歲以下，還有近234.6萬人，目前18歲以上民眾接種第一劑疫苗涵蓋率已達42.6%，期望中央疫情指揮中心加速配撥疫苗，市府將加速為民服務，回應民眾期待。

「不只要做腦力活、還要做勞力活！」衛生局長曾梓展表示，疫苗組同仁為掌握最精準的疫苗數據，快速分配疫苗到所有接種院所，夜間及假日加班成為常態，疫苗及空針等耗材進貨、統計、打包、配送、每日接種進度統計追蹤等，雖然辛苦，但極為有意義。盧市長今日前往衛生局關心民眾施打疫苗情形，包括台中市議員陳本添及市議員張瀞分服務處代表也派員關心。