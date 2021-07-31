台灣近日狂打疫苗，第四輪也開始施打，但根據目前的疫苗庫存量，要供應給第五輪對象恐會有點吃緊。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨也坦言疫苗供貨延遲，第五輪恐會照手頭上有的來打，但因為AZ和莫德納都不夠，且又傳高端八月將供貨40萬劑疫苗，因此引人猜測「手上有的該不會是指高端」，但詳情仍待證實。

統計台灣採購和國外捐贈的疫苗，目前AZ實際到貨約583萬劑、莫德納約365萬劑，按照剩餘的疫苗劑量，再扣掉第四輪要打的，根據估算，國內的AZ疫苗僅剩16萬劑。而陳時中昨在記者會上表示此估計數量相當準確，並坦言現在疫苗供貨吃緊，恐有延遲問題，第四輪的疫苗一定夠，但第五輪的疫苗恐會按照手頭上有的來打。

而國產的高端疫苗7月19日通過緊急使用授權（EUA），緊接著在7月25日通過衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）的決議，7月27日被納入疫苗預約平台供民眾登記疫苗接種意願，不過，是否可供第五輪的人施打，仍待指揮中心決定。

根據消息指出，高端第一批交貨時間為8月15日、為40萬劑，接下來每個月15日陸續依合約交貨，12月最後一次交貨，累計可達500萬劑。

從台灣目前剩下的AZ與莫德納疫苗數量，加上高端疫苗預計在八月交貨，而陳時中昨又在記者會上說到「第五輪的疫苗恐會按照手頭上有的來打」，讓不少人猜測「手上的疫苗該不會就是高端吧？」不過詳細情形仍有待證實。

第5輪AZ可能不夠打！ 陳時中認「供貨延遲」有吃緊的狀況

陳時中今（31日）在記者會上表示，疫苗的量比較少，但(第五輪)不會延遲施打。而高端整體量產上面相對小，所以還是要到高端穩定供貨的時候，才會開始打高端。至於要有多少的量才會開打，陳時中則表示，目前都在掌握中。