載運立陶宛捐贈台灣AZ疫苗的土航貨機，上午飛抵桃園機場，地勤人員正準備指揮貨機進入機坪。（范揚光攝）

立陶宛捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，負責載貨的土耳其航空貨機，今天上午抵達桃園機場。（范揚光攝）

土航貨機運送疫苗抵台，地勤人員逐一卸貨。（范揚光攝）

我國疫苗覆蓋率破30%，部分縣市民眾最近卻陷入無疫苗可打的窘境，連防疫指揮官陳時中都坦承「供貨有點緊」。就在此時，立陶宛承諾捐贈的2萬劑AZ疫苗，由土耳其航空運送，今天上午抵達桃園機場。

立陶宛今年6月宣布，將捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，雪中送炭的義舉，博得民眾高度肯定。

今天，疫苗終於來了！這架載運疫苗的土航貨機，自伊斯坦堡機場起飛，抵台後隨即進行卸貨、查驗作業，按照程序送往冷儲，待後續檢驗封緘，再提供國人接種，解燃眉之急。

這批疫苗由班號TK6210的土耳其航空波音777F型貨機負責載運，台灣時間30日下午5時50分從伊斯坦堡起飛，中途停靠烏茲別克首都塔什干後直飛台灣，原本預定上午7時55分落地，但因故延誤到10時30分左右才抵達桃園機場。

貨機落地後停靠在貨運機坪，地勤人員立刻卸下裝載疫苗的貨盤，為求時效，海關人員在機邊驗放後，隨即在海關及航警護送下，將疫苗送往醫藥物流冷鏈倉儲存放。

立陶宛是繼日本、美國後，歐洲第一個宣布捐疫苗給台灣的國家，拋磚引玉的行為，也帶動後續包括斯洛伐克、捷克等國，陸續跟進要捐疫苗給台灣。