據日本多家媒體報導，負責疫苗接種業務的日本行政改革大臣河野太郎5日宣布，在與美國輝瑞藥廠協商後，輝瑞已理解到日本疫苗供應速度遠遠趕不上接種速度，將在日本採購的1.94億劑輝瑞疫苗中，提前撥出600萬劑於7至9月間交與日本。

日本富士新聞網報導指出，日本共採購1.94億劑輝瑞疫苗，預計於2021年內陸續交付完成；其中，有7000萬劑將在7到9月交付。

然而，隨著日本疫苗接種計畫的推動，現有疫苗數量遠遠不能滿足接種速度，讓日本首相菅義偉趁著7月23日與輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）在東京會面時，表達將10月交付的疫苗向前提前的想法。

河野太郎表示，由於雙方關係良好，輝瑞慨然允諾給予特別協助，並答應提前交付600萬劑輝瑞疫苗，使7到9月到貨的疫苗數字，由原本的7000萬劑提升為7600萬劑。

隨著近日日本疫情又再度升溫，日本各地方政府都加速疫苗接種工作。不過，由於疫苗到貨數量不如預期，導致河野太郎7月15日在活動演說時一度表示，多數地方政府施打疫苗的速度遠超過預期，希望地方政府能放緩接種速度。

當時，河野解釋由於輝瑞減少供貨，估計全國每日施打120萬劑為最理想的速度。這個數字來自於政府估計7至9月能取得7000萬劑輝瑞疫苗，加上各地方政府與醫療機構的4000萬劑庫存，總計3個月內共有1.1億劑疫苗，除以3個月的天數後得到每日約120萬劑。