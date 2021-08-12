桃園市為預防肺炎，政策年年升級，桃園提供65歲以上長者免費接種肺炎鏈球菌疫苗，目前總計有5378人接種完成，肺炎鏈球菌疫苗庫存還有5269劑，呼籲民眾預約施打，可提升呼吸道疾病的防護力。

肺炎鏈球菌有可能引起中耳炎、鼻竇炎和支氣管炎等臨床常見症狀，也有可能引發敗血症、肺炎、腦膜炎等侵襲性疾病，好發於5歲以下嬰幼兒及65歲以上老年人，因此接種疫苗不僅可以增加免疫力、降低發病，更可以減輕症狀及併發症發生。

桃園市除了中央補助75歲以上民眾接種23價肺炎鏈球菌疫苗，也提供65歲市民升級施打13價新型肺炎鏈球菌結合型疫苗。衛生局統計，今年截至8月12日，23價肺炎鏈球菌疫苗已有3862人接種、13價新型肺炎鏈球菌結合型疫苗有1516人接種。

先前有地區傳出民眾因等不到接種新冠肺炎疫苗，讓肺炎鏈球菌疫苗詢問度提升。衛生局統計分析，今年接種量與去年同期比較並無上升，未上升原因可能因為今年疫情嚴峻，民眾減少非必要性的就醫行為，且已有新冠肺炎疫苗可預約接種，所以肺炎鏈球菌疫苗接種量並無提高。

談及存量，衛生局說，23價肺炎鏈球菌疫苗還有3958劑，13價新型肺炎鏈球菌也還剩1311劑，市府會視需求人數陸續採購，請民眾不必擔心，13區衛生所及合約醫療院所皆可預約施打。