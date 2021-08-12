對於有綠營官員稱支持國產疫苗，但是已經在國外施打兩劑AZ、莫德納或輝瑞BNT疫苗一事，國民黨台北市議員徐巧芯諷刺，支持本土疫苗是工作，打AZ或莫德納是生活！

有綠營官員在臉書稱，他在國外已打了兩劑AZ，明年有機會回台灣，登記得上的話，一定再打一劑國產疫苗，以加強抵抗力，他就是對台灣國產疫苗有信心！

另外，有獨派人士日前也呼籲勇敢的台灣人站出來，參與國產疫苗三期臨床試驗。但他也在臉書自爆，他自己已經在美國打了兩劑輝瑞BNT疫苗，所以不克參加。

在指揮中心今日記者會，有媒體問到，已經接種2劑AZ，還是希望能夠再施打一劑國產疫苗，請問這個可行嗎？陳時中回應，這是對於國產疫苗抱著很多的期待，不過還是要照著我們的規定做。

對此，國民黨台北市議員徐巧芯今（12）日在TVBS政論節目《新聞大白話》中諷刺，有太多人都是這樣，支持國產疫苗是工作，打AZ跟莫德納是生活，嘴巴上說要打國產疫苗，身體卻很誠實，打AZ或莫德納。

徐巧芯不客氣批評，一堆打過疫苗的人說超支持國產疫苗，這對還沒有打疫苗的人，看到可能剩下國產疫苗，心裡有多不舒服？不如不要講！

她直言，民進黨有些很喜歡操弄意識形態的人，嘴巴說得很好聽，到時這些人是否跑得一個比一個快？講這種話對於台灣很多連第一劑都還沒打的人，聽起還很像是X話！