新冠疫苗合作國際論壇，王毅主持會議並代習近平宣布今年提供全球20億劑疫苗。（中國外交部官網）

新冠疫苗合作國際論壇首次會議，5日晚間以視訊方式舉行，大陸國務委員兼外長王毅主持會議，並宣讀大陸國家主席習近平在致辭中宣布，今年中國將努力向全球提供20億劑疫苗，並向世界衛生組織「新冠疫苗實施計畫」捐贈1億美元，落實疫苗全球公共產品，貢獻全球抗疫合作。會議並通過了《新冠疫苗合作國際論壇聯合聲明》。

本次會議主題為「加強疫苗國際合作，推進全球疫苗公平合理分配」，有泰國、烏茲別克、坦、南非、巴西、墨西哥、塞爾維亞、俄羅斯等國副總理、外交部長、衛生部長或高級代表，聯合國、世界衛生組織、全球疫苗免疫聯盟、流行病防範創新聯盟等國際組織負責人，以及中外29家疫苗企業代表與會。

王毅表示，全球疫苗產能不足、分配不均、接種不平衡的問題仍然突出。要贏得這場事關人類前途命運的鬥爭，唯有團結合作。

第一，堅持生命至上，推進疫苗全球可及。必須堅持疫苗全球公共產品的第一屬性，不能讓「疫苗民族主義」繼續大行其道。第二，堅守道義公平，加大對開發中國家幫扶。破解「產能赤字」、「分配赤字」、「合作赤字」。

第三，踐行多邊主義，提升國際合作成效。「新冠疫苗實施計畫」應進一步提升效率和透明度，加大交付疫苗的數量和速度。第四，加強統籌協調，構築多重抗疫防線；加強國際聯防聯控，最大限度降低疫情跨境傳播風險。

王毅表示，中國已經並正在向100多個國家捐助疫苗，同時向60多個國家出口疫苗，總量已超過7.7億劑，居全球首位。

在努力下阿拉伯聯合大公國、埃及、印尼、巴西已分別成為各該地區首個擁有新冠疫苗生產能力的國家。中國還積極向「新冠疫苗實施計畫」、聯合國維和人員和國際奧會提供疫苗。不久前，中國發起了「一帶一路」疫苗合作夥伴關係倡議，歡迎更多國家加入。

王毅強調，中國開展疫苗國際合作，不謀求任何政治目的，沒有任何經濟利益盤算，也從不附加任何政治條件。努力實現年內向世界提供20億劑疫苗。在10月底前向「新冠疫苗實施計畫」交付超過1億劑疫苗，用好剛剛宣布向「實施計畫」捐贈的1億美元，使更多開發中國家受益。