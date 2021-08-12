英文線上時事雜誌《外交家》10日以〈中國大陸疫苗外交在拉美〉為題，文中指出由於拉丁美洲與加勒比已有上百萬人死於新冠肺炎，加上美洲杯賽事逼近，讓中國大陸趁隙利用疫苗外交直攻美國後院。反觀華府由於將目光注視在印太遠方，導致拉美各國對華府漠視區域發展與進步感到失望不已，而成為美國中南美政策的致命要害。

文中指出，足球球星梅西近日與在美洲杯賽事拿下國際獎杯，吸引上百萬人觀看；然而，現場吸引人目光的除了梅西之外，還包括廣告螢幕上閃爍的科興SINOVAC斗大字樣。科興這家大陸疫苗龍頭出現在南美最大的足球賽事上，反映出大陸以疫苗協助區域的行為已發揮積極的影響力；相較之下，美國卻仍持續觀望的態度。

近幾個月以來，大陸在拉丁美洲的疫苗外交進展飛速。由於美洲杯賽事的登場，科興向南美足球總會（CONMEBOL）捐贈5萬劑疫苗。透過疫苗外交運作，北京加強區域軟權力，並凸顯美國有必要花更多心思在過去其可以視之為理所當然的後院之上。

目前拉丁美洲與與加勒比地區死於新冠肺炎的人數已破百萬，新的變種病毒又持續蹂躪哥倫比亞、千里達及托巴哥，使其經濟進入休克。儘管美國大手筆的資助COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）40億美元，遠遠超過其他國際援助者，但運輸障礙與西方藥廠優先考慮與美國簽署的合約，導致疫苗配送嚴重延宕。

趁此之時，大陸快馬加鞭地填補疫苗真空，且取得斐然的成就。美洲國家協會證實，目前拉丁美洲接種的所有疫苗，絕大多數來自於北京。雖然烏拉圭、哥斯大黎加與多明尼加都質疑科興疫苗的效力，智利研究更發現科興疫苗在抵抗感染的效率僅有54%，而輝瑞與莫德納的效力比較高；但是，在替代選項甚少的前提之下，北京疫苗戰的速度與範圍讓各國政府被迫選擇效果較差的大陸疫苗。

文中指出，北京利用疫苗外交的成果推動大陸在其他領域的利益；例如，北京向宏都拉斯與巴拉圭施壓，要求與台灣斷交來換取北京疫苗，更成功運作讓巴西撤銷對電信巨擘華為5G網路項目的禁止令。

疫苗外交是大陸在拉美增加貿易與投資的最新例子。相較之下，華府卻因持續將目光放在遠方，而不是優先思考自身與鄰邦的關係，從而給北京可趁之機。對於華府漠視區域發展與進步，拉美政策制定者愈來愈感到失望。

對於拉美各國日益增加的挫折感，宏都拉斯總協調部長馬迪羅（Carlos Alberto Madero）表示，「宏都拉斯民眾看到大陸幫助拉美盟友，因而反思為何我們的盟邦反而袖手旁觀」。拉美仍為大流行所蹂躪，華府仍有機會加快疫苗捐贈的腳步來反擊大陸。

文章認為，想要阻止北京滲透拉丁美洲根本枉然，但華府可思考重新擦亮過去發展區域、帶來繁榮與穩定力量的招牌；特別是大流行發展迄今，美國手頭有愈來愈多的疫苗可運籌帷幄。華府應制訂一套連貫的戰略，促進疫苗談判並優先考慮提供疫苗給一個只佔全球人口5%，死亡率卻佔全世界4分之1的地區。

美國改善疫苗外交的最簡單做法，即提高美國官員在疫苗分配上的存在感。這將傳遞明顯的訊息，疫苗來自美國民眾而不是跨國企業。大陸與俄國疫苗的送抵，就是在外交人員的監督下完成，從而擴大民眾的支持與新聞曝光率。

從更基本層面來看，擴大疫苗捐贈範圍等於展現美國對鄰邦的關心。這種做法更提供拜登有別於川普沙文主義的機會，使用非軍事的行動徹底與前政府劃清界線。

作者總結，美國應齊心齊力協助拉美鄰國接種疫苗，這將有助於區域經濟復甦，並為美國自身帶來利益。