國民黨上個月底踢爆，外交部在高端疫苗通過緊急使用授權隔天，旋即發公文給駐外館，指示其詢問友邦是否願意接受高端疫苗並安排該國人民接種，傳出外交部長吳釗燮拍板徹查洩密者，爭取連任的國民黨主席江啟臣正告吳釗燮「衝著我來」，勿糟蹋外交人員，政風單位應該徹查外交部有無利益輸送問題。

江啟臣說，國民黨在上個月27號舉行記者會，揭露一份外交部電報，內容是蔡政府打算把保護力飽受質疑的高端疫苗當成「大禮」，推銷給友邦，當時也質疑，這份大禮得利的是究竟是邦交國？還是高端公司？

江啟臣表示，然而，今天卻傳出外交部要求徹查洩密，追殺這些舉發政府不當行為的吹哨者，他要求吳釗燮立即停止恐嚇中華民國的外交官員，如果是光明正大的援助友邦，有什麼不能說？

江啟臣指出，不論是美國或是日本，甚至歐洲國家，要援助我們疫苗，都是光明正大的送，為什麼我們自己要遮遮掩掩。反之，他認為，政風單位該徹查的是外交部有沒有利益輸送的問題。

江啟臣認為，有疑慮的錯誤政策，本來就應該被提出檢討。外交部官員提出警訊，卻反而被當成內鬼送辦，說好的保護吹哨者呢？他正告吳釗燮，如果一定要徹查吹哨者就衝著他來，不要再糟蹋外交人員。