立陶宛AZ疫苗來了 台北101點燈感謝暖心互助 19:322021/07/31 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立陶宛AZ疫苗來了 台北101點燈感謝「暖心互助」。(圖/郭家崴台北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立陶宛提供台灣2萬劑AZ疫苗今日（31日）抵台，台北101今晚18時30分至22時打字點燈，以「感謝立陶宛」、「民主好夥伴」、「暖心互助」、「攜手抗疫」、「TWN❤️LTU」，感謝來自歐洲民主夥伴互相扶持的心意，也希望立陶宛與台灣一起克服疫情的挑戰！ 立陶宛捐贈疫苗抵台 吳釗燮感謝「新朋友」 日打百支疫苗手起水泡 農糧署贈花束感謝醫護辛勞 #立陶宛 #感謝 #夥伴 #AZ #台北101 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獲阿中感謝狀 流氓藥師有槍毒稱被設局 04:102021/07/30 社會新聞 盧彥勳最後一次以選手的身分飛行 機長暖心廣播「是台灣的驕傲」 12:122021/07/31 體育 立陶宛捐贈2萬劑AZ運抵 蘇貞昌感謝：會盡速檢驗封緘提供施打 14:572021/07/31 政治 戴資穎進4強喜收伴手禮 林志玲親曝貼心原因 14:412021/07/31 娛樂 田心蕾買20種蔬果做疫苗餐孝親 見郭婞淳奪金噴淚 15:432021/07/31 娛樂 譚艾珍女兒「島內移民」1年 曝4大奇幻經歷讓台北人難想像 10:542021/07/31 娛樂 疫苗政策需具「可問責性」 專家：台灣ACIP透明度不及國外 12:162021/07/31 生活 鸚鵡見紙就咬 信封被咬爛主人崩潰 拆開檢查才知暖心真相 17:042021/07/31 萌寵 台大醫院疫苗接種10萬人 疫苗貼紙在國外爆紅竟是無心插柳 12:422021/07/31 生活 時論廣場》中華台北 值得珍惜（胡勇） 15:382021/07/31 時論廣場 東奧》日本選手遭陸酸民出征登外媒 CNN這樣說 08:442021/07/31 國際 生活熱門新聞 打疫苗也擋不住Delta！美國單日增15萬例 陳時中驚：我以為看錯 - 生活 一開冷氣就聞到臭酸味 屋主崩潰求助 內行人揭禍首 - 生活 雨量達停班課標準 台南、高雄宣布明天停班停課 - 生活 打疫苗仍確診原因找到了 醫PO最新研究揭秘 - 生活 林昀儒陸籍教練訪談曝光 網看呆直呼完全值得：專業度沒法比 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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