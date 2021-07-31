立陶宛提供台灣2萬劑AZ疫苗今日（31日）抵台，台北101今晚18時30分至22時打字點燈，以「感謝立陶宛」、「民主好夥伴」、「暖心互助」、「攜手抗疫」、「TWN❤️LTU」，感謝來自歐洲民主夥伴互相扶持的心意，也希望立陶宛與台灣一起克服疫情的挑戰！