把我的眼淚還給我～

近期全民瘋奧運，看著選手們在賽場上盡情揮灑汗水、奮力一搏，他們的魅力除了展現在運動上，更有許多不為人知的故事。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，這些代表台灣出戰東奧的選手們，有哪些暖心故事讓你一聽秒落淚！

NO.10 盧彥勳

連續參賽5屆奧運的「網球一哥」盧彥勳，在今年東奧男單首輪吞敗，結束20年職業生涯。

這幾天適逢高雄氣爆事件7週年，民進黨立委管碧玲表示，當時盧彥勳在事故發生的四天後將他贏得比賽的50萬元獎金全數捐給高雄社會局，網友大讚「感動到想哭」、「令人感動與感謝」、「執得敬佩」。

NO.9 鄭怡靜

台灣「桌球一姊」鄭怡靜、林昀儒為台摘下桌球混雙銅牌，鄭怡靜也分享小時候阿公每天騎著摩托車接送她去練球，訓練結束回家路上，鄭怡靜常常會累到不小心睡著，阿公怕孫女摔下車，便用繩子將兩人綁在一起。

「阿公在天上一定也還牽著我！阿公你要繼續牽著喔」，許多網友感動「我眼前一片模糊了」、「想起了阿公 想哭」、「我們也都會牽著你」。

NO.8 李智凱

2005年紀錄片《翻滾吧！男孩》紀錄體操訓練場上的男孩們，當年影片中的「菜市場凱」興奮喊著「會一直練體操到參加奧運」，如今那位小男孩成為勇奪奧運銀牌的李智凱。

李智凱奪牌後，這個故事在網路上瘋傳，網友淚喊「好感人，好像在看電影」、「真的很感動！小男孩一路堅持到現在」、「有夠催淚，謝謝你們」。

NO.7 楊勇緯

為台灣摘下第一面東奧獎牌的柔道好手楊勇緯，在2017年參加世大運時，接連敗給法國、俄國選手，當時他一度淚灑現場，最後擦乾眼淚宣告「我仍會奮戰下去」。

如今他踏上奧運殿堂，更奪下銀牌，豪氣表示，「不會因為拿了銀牌就停下腳步，『我要的是金牌』。」許多網友被他感動直呼「奮戰精神讓人感動」、「看比賽看到哭了」。

NO.6 林昀儒

台灣桌球好手「小林同學」林昀儒在這次東奧繳出混雙奪牌、男單第4名的亮眼成績，在大家「桌球天才」名號的搭檔鄭怡靜也表示「大家都認為你是神童，卻不知道你付出了多少努力」，更透露林昀儒時常像個「小老頭」跟她說人生大道理。

鄭怡靜對林昀儒的評價也惹哭一票網友「昀儒真的超棒」、「小林同學最棒」、「很喜歡你們的感情」、「我以為我的淚腺很堅強」。

NO.5莊智淵

桌球教父莊智淵在東奧於16強止步，但他的每顆精彩回擊都烙印在台灣人民的心中，但比賽中莊智淵身旁沒有教練，儘管中華桌球代表隊原本有安排教練，但因為他想把這個位置留給他的媽媽，所以決定一人獨上戰場。

溫馨故事也讓網友直呼「這真的值得支持」、「真感人 推一個」、「這真的好感動 莊智淵太帥了吧」。

NO.4 郭婞淳

在東奧為台奪下第一面金牌的「舉重女神」郭婞淳人美心也美，有網友分享她過去擔任輔大舉重招生評審時，發現考生鞋子破洞，2週後竟默默收集並送了整箱完好的二手訓練鞋給學生，讓人備感窩心。

網友大讚「人美心也美」、「默默付出真的很感人」、「默默行善先給推」。

NO.3 王齊麟

台灣雙打組合「麟洋配」為台灣摘下第一面羽球奧運金牌，除了兩人努力不懈與精湛球技外，最大功臣莫過於教練陳宏麟，其實陳宏麟是王齊麟的前搭擋，考量到年紀的關係從選手轉戰教練，成為他們最信賴的靠山，在麟洋配心情低潮時，也給予精神上最大的支持。

好感情好默契也讓網友直呼「沒有宏麟學長沒有麟洋今日成績」、「不愧是最強後盾」、「這種情誼真的很令人羨慕」。

NO.2 李洋

相較於搭擋王齊麟，李洋的羽球之路並沒有這麼順遂，雜誌編輯黃銘彰表示，李洋努力不輟的追逐早早發光的王齊麟，從羽球乙組載浮載沉，甚至一度要放棄羽球，好在他沒有放棄，直到大二奪下青少年國手選拔賽的冠軍，並實現甲組選手夢，「正是這樣不放過自己的努力，讓李洋在兩年前終於追到了王齊麟。」

這段動人故事聽哭許多網友，直呼「這根本是小說情節」、「李洋真的是一個很令人感動的人，充滿生命力」、「太感人了」。

NO.1 戴資穎

台灣羽球好手戴資穎在女單金牌戰惜敗中國選手陳雨菲，領獎時可以看到他的表情鬱鬱寡歡，但賽後他PO出一段與印度選手辛度的小故事更是暖哭一票人。

戴資穎表示比賽後，他原本對自己的表現還算滿意，但辛度跑過來抱著她，告訴她「我知道你很難受，只是今天不是你的局」讓小戴爆哭「我真的很努力了」。

該文也暖哭許多網友，也直呼「辛度真的好暖」、「只有我看到哭嗎」、「辛度好暖，你們兩個都好棒！」

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年07月23日至2021年08月03日。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣東奧選手』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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