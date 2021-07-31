田心蕾採購了20種蔬果，幫爸爸補充維他命C和蛋白質等。（瑞田音樂提供）

田心蕾採購了20種蔬果，幫爸爸補充維他命C和蛋白質等。（瑞田音樂提供）

「哈佛甜心」田心蕾三級警戒時推出新歌〈我這裡有點痛〉，被網友問：「你哪邊痛？」、「乖！看醫生！」等，讓她自己也覺得好笑。田爸爸有三高，於日前接種AZ疫苗，她擔心爸爸身體不適、恐有副作用，特別上網爬文，為爸爸準備「疫苗餐」，她買回不下20種蔬果來入菜，準備幫爸爸好好補充維他命C和蛋白質等，沒想到她與家人一起上超市購買的蔬果堆滿了飯桌，她笑說：「不小心買太多，看來要幫我爸一連煮上10天的疫苗餐了！」

她近日正籌備第二首新單曲，也開始繪製動畫MV，但東京奧運如火如荼，她不小心就看到半夜，特別是看到郭婞淳為台灣奪下金牌時，忍不住感動落淚。她回憶小時候體育不錯，在加拿大念中學時，還曾經代表學校出賽，「不過學校伙食太好，我不小心吃很胖，後來就朝藝術和音樂發展了！」她笑談「回憶殺」也祝奧運代表隊順利成功，多贏得幾面金牌。

田心蕾因三級警戒在家不知道要吃什麼，於是開始看YouTube學做菜，不僅幫家人補充營養，更可全家人齊聚一堂吃飯、共享天倫，她自認廚藝普普，但經過三級警戒以來的訓練，學會了「蘿蔔燉牛肉」、「鳳梨苦瓜雞」、「冰梅蕃茄」、「雪梨銀耳湯」、「焗烤蕃茄鑲蛋」、「茄汁牛肉麵」等，雖然她不小心買了十天份的菜量，讓爸爸看了也傻眼，她笑說：「剛好一路慶祝到父親節！爸爸，父親節快樂喔！」職業軍人出身的田爸爸不苟言笑，看到女兒幫他辦「流水席」，不禁流露「小女孩長大了」的欣慰，感動說：「嗯！乖！」