藝人宋城希擁有陽光甜美的形象，為中華職棒樂天桃猿第3位女團長，喜歡戶外運動的她，經常在社群上與粉絲朋友分享生活日常。最近宋城希生了一場病: 「剛開始連下床上個廁所都很需要力氣，每天依然有嘔吐感。」讓許多關心她的粉絲朋友，都祝福她早日康復。

宋城希近日在臉書上分享生活近況:「因為生了這場病，才發現身邊的人有誰是愛我的， 在這新冠肺炎瀰漫的氣氛中，真的更需要溫暖去包容彼此間的靈魂，有些朋友以為我得COVID-19，如果是得了，我是不會單純地只說我不舒服。」她覺得一個人生活，最沒本錢的就是生病，希望生活中人出現一位有能力的照顧我、呵護我的人。

宋城希分享這段看診過程: 「前天半夜1.2點跟醫生確認好要手術了，在這幾天不定時吃藥的狀況下依然沒有好轉，超過24小時沒進食沒進水的我，醫生趕緊幫我打了營養針，怕我血糖過低，在入針前，就不顧形象的嚎啕大哭。」醫生護士總覺得我像個孩子，都要連哄帶愛的跟我說話，我才願意乖乖吃藥。

宋城希表示:「每回看到醫生護士都會去給一個擁抱，這幾天真的還好有她們的溫暖，一直祈禱著我的身體安康，看到我的眼神就知道，我的身體狀態是否安好。」再過幾天，宋城希的身體，會慢慢地康復，非常感謝外界所有朋友的關心。