疫情降二級 國軍取消分區辦公措施 12:442021/07/26 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 位於台北市大直的國防部博愛大樓。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應中央流行疫情指揮中心自7月27日起全國調降為二級警戒指導，據了解，國防部與各軍種分區辦公措施明日取消，此外多數會議也由視訊恢復為室內開會。 疫級三級警戒，國防部與參謀本部高司單位，以及戰情中心等均採分區辦公，如國防部長與副部長在博愛大樓不同棟辦公，現降為二級，副部長即可回到原辦公室，與部長同棟大樓辦公。 此外，疫情三級警戒，國軍會議多採視訊，室內不得超過5人，現降為二級，多數會議均可取消視訊，恢復正常。 汽車旅館開趴 業者未通報恐廢照 迎降級內用 王品集團啟動「化學兵等級」全面清消 #辦公 #分區 #會議 #視訊 #國軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無薪假實施家數3679家 4.4萬人再創疫情以來新高 11:402021/07/26 生活 明降二級警戒 侯友宜：設監測指標隨時拉回三級 10:532021/07/26 生活 大陸多地現疫情 南京普篩57例陽性 04:102021/07/26 焦點新聞 中市議員爭取補教業優先打疫苗 04:102021/07/26 地方新聞 職缺大減 新鮮人難逃失業潮 04:102021/07/26 財經焦點 防與實戰脫節 監院促保留刺槍術 04:102021/07/26 政治要聞 疫情衝擊 半數旅遊業想賣公司 04:102021/07/26 金融．稅務 等不及了 降級前最後假日車流攀升 04:102021/07/26 焦點要聞 明降級解封北捷離峰班距縮短 籲企業彈性上下班避尖峰時段 11:392021/07/26 生活 愛國者三型飛彈 明年再赴美實射 04:102021/07/26 政治要聞 中鋼公司110年股東會紀念品將於7／30起發放 11:512021/07/26 財經 政治熱門新聞 侯友宜最新民調出爐 網驚：綠營這大咖洗洗睡了 - 政治 看到蔡政府這樣維繫政權 郭正亮嘆：蔡英文一個影片還在流傳 - 政治 蔡政府振興「暫不發現金」關鍵曝 施正鋒老婆一番話嗆爆 - 政治 呂秀蓮稱3千萬劑原廠疫苗2周可到貨 怒批陳時中不回電話 - 政治 2024大選 吳子嘉：這大咖若當總統一定辦得了民進黨 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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