因應中央流行疫情指揮中心自7月27日起全國調降為二級警戒指導，據了解，國防部與各軍種分區辦公措施明日取消，此外多數會議也由視訊恢復為室內開會。

疫級三級警戒，國防部與參謀本部高司單位，以及戰情中心等均採分區辦公，如國防部長與副部長在博愛大樓不同棟辦公，現降為二級，副部長即可回到原辦公室，與部長同棟大樓辦公。

此外，疫情三級警戒，國軍會議多採視訊，室內不得超過5人，現降為二級，多數會議均可取消視訊，恢復正常。