台北市疫情分析。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北市長柯文哲26日公布自5月2日到現在，北市4753例確診個案分析，以60至69歲最多，占全部感染人數22％，一開始是老年人很多，等到管制放鬆後，長者還是不太出門，年輕人受不了開始跑出去，造成廣義的家戶感染百分比就上升。

市府統計，確診者50至59歲占全部感染者的21.1％、60至69歲是22％、70歲以上為16％，柯文哲表示，加起來就60％左右，這個病專門對付攻擊老人。

柯文哲進一步剖析，70歲以上確診者死亡率達22.35％，60到69歲是7.37％，死亡率相當高，長者施打疫苗有不少死亡，但還是鼓勵長者去打，這病很奇怪，老年人死亡率很高，很多人問他為什麼，他也不知道，每個病毒有其特色，北市60歲以上還是有相當大比例沒有打疫苗，鼓勵長者還是快去接種。

他說，4753例死亡案，50歲以下占3.7％，60歲以下13％，當時很多論辯是否集中長者先打疫苗，若60歲以上都打滿2劑，保護力達9成，北市確診案例中，60歲以上死亡是占87％，若用疫苗保護，死亡人數會大幅下降，有人講乾脆把老年人保護住，年輕人就不管了，但這是國家疫苗政策要思考。

柯文哲進一步按照不同年齡層占的百分比來看，50歲以上確診者在第19周、一開始占所有感染人數的70％，隨時間推移後來慢慢減少，過去將近10周，北市在新冠肺炎的變化一開始都在老年人，後來占比愈來愈少，現在只有30％左右。

他認為，當時打疫苗從年紀大往下打，開始有部分保護功能，三級警戒大家都乖乖在家，等到慢慢管制放鬆後，長者還是不太出門，年輕人受不了開始跑出去，包括廣義的家戶感染百分比就上升，過去10周當中，北市新冠肺炎流行病學變化，一開始老年人很多後來變少，70歲以上死亡率太高了，所以還是主張長者快點打疫苗，莫德納不一定比AZ好。